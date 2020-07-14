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"Все вместе испытывали стресс": Кейт Миддлтон рассказала, как проводила карантин

"Все вместе испытывали стресс": Кейт Миддлтон рассказала, как проводила карантин
19:40 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Герцогиня Кембриджская поделилась своими "впечатлениями" о карантине: о позитивных его сторонах, и одновременно отрицательных..

Семья принца Уильяма провела период локдауна в поместье Амнер-хаус в Норфолке. Но они вовсе не отдыхали, а проводили немало рабочих встреч и визитов онлайн, благодаря сервису видеоконференций Zoom. Кроме того, герцоги Кембриджские занимались подготовкой домашних заданий вместе со старшими детьми.

В разговоре в эфире BBC Breakfast, который состоялся во вторник, 14 июля, и был посвящен запуску образовательного телепроекта Крошечные счастливые люди Кейт Миддлтон призналась, что, хотя период вынужденной изоляции и был стрессовым, однако, он не помешал ей насладиться некоторыми из самых позитивных аспектов этого времени, сообщает Express.

На вопрос ведущего, как она пережила период локдауна, Кейт ответила: "Это было сложно. Думаю, сложно пришлось очень многим. Но было и очень много действительно позитивных моментов — можно было больше времени провести с детьми. Но от чего мы точно все вместе испытывали стресс, так это школьная учеба дома. Я и до этого всегда с уважением относилась к учителям, но сейчас я еще больше стала уважать их работу".

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Герцогиня также отметила, что ей было сложно справиться с самым младшим сыном. Двухлетний принц Луи абсолютно игнорирует требования социального дистанцирования.

"Он не понимает социального дистанцирования. Когда он выходит в люди, ему очень хочется обнять всех и все, что он видит. Особенно маленьких детей", — поделилась герцогиня.

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Кейт Миддлтон, Карантин, Королевская семья, Герцогиня Кембриджская.

Автор:

Телеграф
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