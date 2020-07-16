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Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот (Видео)

Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот (Видео)
Обновлено 11:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Джиджи поблагодарила комментаторов за комплименты в свой адрес и объяснила, почему раньше не выкладывала в сеть свои фото с животом.

О беременности 25-летней Джиджи стало известно в апреле 2020 года. Со временем модель все-таки подтвердила, что ждет ребенка от своего бойфренда Зейна Малика. 

Хадид устроила со своими фолловерами большой прямой эфир в социальной сети Instagram, где непосредственно рассказала о своих планах, затронув тему своей беременности.

"Кто-то говорил на прошлых эфирах: "Ой ты не выглядишь беременной". Так что, вот мой животик, он на месте. Я люблю вас, ребята, и ценю ваши положительные сообщения. Мне просто нужно время. И вы рано или поздно все увидите. Не спешу делиться подробностями, просто пока хочу насладиться моментом", – рассказала Джиджи. 

Знаменитость отметила, что нередко любит фотографироваться и снимать видео, чтобы запечатлеть самые счастливые моменты в период беременности, но на данный момент пока не готова делиться этим в соцсетях.

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Поклонники звезды подчеркнули, что Джиджи Хадид заметно изменилась даже "немного поправилась", что конечно же свойственно женщинам в период беременности.

На данный момент знаменитость не сообщает подробности ни о поле ребенка, ни о том, когда она должна родить.

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Беременность, Джиджи Хадид.

Автор:

Телеграф
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