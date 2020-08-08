Красота невероятная: Лилия Ребрик с мужем отправились в путешествие Украиной

На своей странице в Instagram Лилия опубликовала романтические снимки, которые были сделанные во время поездки на Херсонщину. Съемочная группа отправилась в украинскую пустыню - Олешковские пески.
На живописных фотографиях Лилия позирует в белом льняном сарафане без макияжа.
Романтичности снимкам добавляют нежные объятия и искренние улыбки супругов.
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Відкрили для себе Олешківські піски, що на Херсонщині. Краса неймовірна... @ranok_ua #святковиймарафон #вжескоро на @kanalukraina
"Открыли для себя Олешковские пески (самая большая пустыня Украины и вторая по величине в Европе). Красота невероятная", — подписала фото актриса.