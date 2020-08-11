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"Великий хрусь": звезда сериала "Спіймати Кайдаша" травмировалась на съемках

"Великий хрусь": звезда сериала "Спіймати Кайдаша" травмировалась на съемках
18:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская актриса Антонина Хижняк получила травму во время съемок - девушка сломала ногу. О полученной травме артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Актриса опубликовала небольшое видео, которое сняла в больничной палате. На ролике Антонина лежит на кушетке, а врачи накладывают ей гипс на ногу. 

Отметим, что артистка на виде с заплаканными глазами, ну это и понятно, видимо было очень больно.

"Не ради понтов, но бывает всякое. Мобильность ограничена, планы немного изменились, но из жизни не выпадаю, продолжаю работать и сохранять бодрый дух. Зато я знаю, сколько прекрасных людей рядом, как тяжело терять самостоятельность и что такое "большой хрусь". Обидно, но не смертельно", - подписала кадры Хижняк.

 
 
 
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Не понтів зараді, але буває всяке))) Мобільність обмежена, плани трохи змінюються, але з життя не випадаю, продовжую працювати і зберігати бадьорий дух))) Зате я знаю скільки прекрасних людей поруч, як важко втрачати самостійність і що таке «великий хрусь». Обідно, но не смєртєльно) Всім дякую, кому обіцяла зустрічі - вони відбудуться не дивлячись ні на що ))) буду тримати в курсі #антонінахижняк #капітанЧервона #капітанПерелом #слід #стб #spaceproduction #перелом

Публикация от Антоніна Хижняк (Khyzhniak) (@tonya_actress)

Несмотря на травму актриса дома не сидит, и продолжает сниматься. Антонина получила главную роль в новом проекте канала СТБ - детективном сериале "Слід". 

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"Поверьте, лучше работать, чем сидеть дома", - написала актриса под снимком из студии во время дубляжа. Также актриса поблагодарила всех за поддержку.

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Травма, Актриса, Антонина Хижняк.

Автор:

Телеграф
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