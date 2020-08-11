"Великий хрусь": звезда сериала "Спіймати Кайдаша" травмировалась на съемках

Украинская актриса Антонина Хижняк получила травму во время съемок - девушка сломала ногу. О полученной травме артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Актриса опубликовала небольшое видео, которое сняла в больничной палате. На ролике Антонина лежит на кушетке, а врачи накладывают ей гипс на ногу.

Отметим, что артистка на виде с заплаканными глазами, ну это и понятно, видимо было очень больно.

"Не ради понтов, но бывает всякое. Мобильность ограничена, планы немного изменились, но из жизни не выпадаю, продолжаю работать и сохранять бодрый дух. Зато я знаю, сколько прекрасных людей рядом, как тяжело терять самостоятельность и что такое "большой хрусь". Обидно, но не смертельно", - подписала кадры Хижняк.

Несмотря на травму актриса дома не сидит, и продолжает сниматься. Антонина получила главную роль в новом проекте канала СТБ - детективном сериале "Слід".

"Поверьте, лучше работать, чем сидеть дома", - написала актриса под снимком из студии во время дубляжа. Также актриса поблагодарила всех за поддержку.