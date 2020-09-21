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Хочу, но не могу: почему не получается построить отношения

Хочу, но не могу: почему не получается построить отношения
Обновлено 22:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Вы часто задаетесь вопросом, почему у меня не получается завести нормальные отношения? Тогда эти 4 изучите эти признака, возможно проблема в этом.

Почему же у вас не получается построить серьезные отношения. Мы попытались разобраться в этом вопросе и нашли четыре вероятные причины.

1. Вы слишком стараетесь. В частности, стараетесь не быть собой. Подумайте о последних сообщениях, которые вы писали тому, кто вам нравится. Теперь подумайте о том, как долго вы думали, что и как написать. Это ужасно, когда человек должен притворяться кем-то, чтобы привлечь кого-то, кто тоже не показывает себя настоящего.

Разве мы хотим встречаться с тем, кто изменил себя до неузнаваемости? Ведь рано или поздно маски будут сняты. Быть с кем-то не должно быть трудно, и вы не должны изменять себя, чтобы быть с кем-то. По крайней мере, не кардинально, и не то, от чего вы сами не хотите отказываться.

Семья или друзья: что делает человека счастливее

2. Почему вы встречаетесь? Какова цель и причина? Просто, чтобы не быть одному? Чтобы завести семью и детей – как самоцель, а не следствие любви? Загляните в глубины подсознания и поймите свою причину. Если она не в том, что конкретно этот человек открывает в вас что-то новое, чего не видят другие, у вас ничего не получится.

3. Вы не знаете, чего хотите. Конечно, идеальное осознание того, какой человек вам нужен, приходит только с опытом и временем. Тем не менее, постарайтесь понять, каким он должен быть, например, что он должен любить, или не любить, с чем вы готовы в нем мириться, а с чем нет. Не надейтесь, что он изменится, сразу оценивайте его таким, какой он есть.

4. Вы не знаете, что такое отношения. У вас неправильные представления о любви, возможно, сформированные по книгам и кино. У вас неправильные ожидания от того, как все на самом деле в отношениях.

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Отношения, Любовь, Психология.

Автор:

Телеграф
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