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Принцесса в 52 года: внебрачная дочь короля Бельгии отстояла свой титул в суде

Принцесса в 52 года: внебрачная дочь короля Бельгии отстояла свой титул в суде
13:16 Сегодня Телеграф
Внебрачная дочь бывшего бельгийского короля Альберта II художница Дельфина Боэль выиграла суд и добилась получения титула принцессы Бельгии.

Согласно решению суда Дельфина Боэль получит те же права и титулы, что есть у законных детей ее отца.

Стоит отметить, что она более 19 лет боролась за проведения ДНК-теста, чтобы доказать свое родство с королем Альбертом. Он признал Дельфину своей дочерью лишь в январе 2020 года, после угрозы штрафа в 5000 евро.

В свою очередь, Дельфина впервые рассказала, что король Альберт ее биологический отец во время интервью в 2005 году. Мать художницы,  баронесса Сибилла де Селис Лоншам утверждает, что у нее был 18-летний роман с Альбертом, прежде чем он стал королем.

Пока Альберт был королем у Дельфины не было возможности "бороться" с ним за признание им родственной связи с ней. Но, в 2013 году, после того, как Альберт решил отречься от престола и потерял иммунитет от судебного преследования, Дельфина открыла судебное разбирательство.

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Адвокат художницы сообщил журналистам, что она "довольна" решением суда. "Судебная победа никогда не заменит отцовской любви, но она дает чувство справедливости", - рассказал он. 

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Королевская семья, Альберт II.

Автор:

Телеграф
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