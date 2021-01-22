Кети Топурия показала первое фото новорожденного малыша и раскрыла имя

22 января в сети появилась информация, что российская певица, солистка группы “А-Студио”, Кети Топурия родила второго ребенка. Об этом сообщали инсайдеры, близкие к окружению звезды.

Теперь же и певица лично подтвердила эту информацию.

На своей странице в Инстаграм Кети опубликовала первый снимок новорожденного сына и сообщила, что малыша назвали Адамом. На фото видно только ножки мальчика, которые новоиспеченная мама держит в руке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

В комментариях сразу же посыпались поздравления от друзей и подписчиков певицы. Среди первых Топурию поздравили Вера Брежнева, Александр Ревва, Наталья Подольская, Ольга Серябкина, Юлия Ковальчук и другие.

“Поздравляю”, “Счастье есть”, “Красивая дата”, “Растите здоровые и счастливые”, “Какое красивое имя”, “Здоровье Вам и сыночку” - пишут в сети.

Ранее, “Телеграф” писал, что победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес впервые стала мамой.