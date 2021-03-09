Финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко рассказал, что считает очень ценным в своей жизни

Финалист романтического реалити-шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко - частный предприниматель. Большую часть своего времени он уделяет своей работе. Однако он понимает, что в жизни есть вещи и поважнее.

Об этом он порассуждал на своей странице в Инстаграм в одном из своих постов.

"Любовь к себе. Есть много версий и мнений по этому поводу, а я бы хотел разделить с вами свою" - пишет Алексей.

Тригубенко считает, что любовь к себе - это умение вкладывать дорогой ресурс в себя и тратить время на то, от чего человеку кайфово. А самый дорогой ресурс, который можно только отдавать, это время. И увы, но в последнее время люди стали забывать о ценность времени.

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Ранее, "Телеграф" писал, что после того, как ему не удалось покорить сердце Ксении Мишиной, Алексей полностью ушел в работу, чтобы заглушить те чувства, которые у него были.