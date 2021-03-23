Ивлеева наделала шума фото для Playboy: подборка откровенных фото телеведущей

Популярная российская блогер и телеведущая Настя Ивлеева сделала себе подарок на 30-летие и снялась обнаженной для обложки мужского журнала Playboy, чем наделала много шума в сети среди своих подписчиков.

Просмотрев страницы Ивлеевой в соцсетях, можно увидеть, что для нее не впервой появляться обнаженной перед большой аудиторией. Телеведущая периодически "балует" своих подписчиков в Инстаграме откровенными снимками как в белье, так и без него.

"Телеграф" "прошерстил" две страницы Насти в Инстаграм и собрал самые "горячие" снимки телеведущей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

Также, напомним, что 13 марта Ивлеева отгуляла свое 30-летие грандиозной вечеринкой, на которую пригласила весь российский шоу-биз. На праздновании были и Филипп Киркоров, и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, и Ксения Собчак, и юный тиктокер Даня Милохин, и многие другие.