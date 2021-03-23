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Ивлеева наделала шума фото для Playboy: подборка откровенных фото телеведущей

Ивлеева наделала шума фото для Playboy: подборка откровенных фото телеведущей
20:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная российская блогер и телеведущая Настя Ивлеева сделала себе подарок на 30-летие и снялась обнаженной для обложки мужского журнала Playboy, чем наделала много шума в сети среди своих подписчиков. 

Просмотрев страницы Ивлеевой в соцсетях, можно увидеть, что для нее не впервой появляться обнаженной перед большой аудиторией. Телеведущая периодически "балует" своих подписчиков в Инстаграме откровенными снимками как в белье, так и без него.

"Телеграф" "прошерстил" две страницы Насти в Инстаграм и собрал самые "горячие" снимки телеведущей.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

Также, напомним, что 13 марта Ивлеева отгуляла свое 30-летие грандиозной вечеринкой, на которую пригласила весь российский шоу-биз. На праздновании были и Филипп Киркоров, и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, и Ксения Собчак, и юный тиктокер Даня Милохин, и многие другие. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 115

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Блогер, Настя Ивлеева.
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