Ивлеева наделала шума фото для Playboy: подборка откровенных фото телеведущей

Популярная российская блогер и телеведущая Настя Ивлеева сделала себе подарок на 30-летие и снялась обнаженной для обложки мужского журнала Playboy, чем наделала много шума в сети среди своих подписчиков.
Просмотрев страницы Ивлеевой в соцсетях, можно увидеть, что для нее не впервой появляться обнаженной перед большой аудиторией. Телеведущая периодически "балует" своих подписчиков в Инстаграме откровенными снимками как в белье, так и без него.
"Телеграф" "прошерстил" две страницы Насти в Инстаграм и собрал самые "горячие" снимки телеведущей.
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Также, напомним, что 13 марта Ивлеева отгуляла свое 30-летие грандиозной вечеринкой, на которую пригласила весь российский шоу-биз. На праздновании были и Филипп Киркоров, и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, и Ксения Собчак, и юный тиктокер Даня Милохин, и многие другие.