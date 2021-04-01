Фреймут назвала свое любимое матерное слово (видео)

Известная украинская телеведущая Оля Фреймут, которая "засветила" интерьер своего загородного дома, ответила на вопрос своего подписчика на тему самых любимых матерных слов бывшего "ревизора".

На официальной странице в сториз Инстаграма телеведущая откровенно призналась, что использует бранные словечки, но только тогда, когда ее переполняет гнев.

""Уважаемая", или "зараза". Но когда нужно четко выразить мнение, донести мысль, когда гнев переполняет, тогда это мат на букву "п"",, - поделилась с подписчиками Фреймут.

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Телеведущая добавила, что делает это только тогда, когда ее никто не слышит: "Иногда лучше материться, чем быть коварным человеком".

Ранее телеведущий Владимир Остапчук сделал пародию на один из советов по этикету Фреймут, а вот в шоу "Маска" мужчина некорректно выразился о своей коллеге.