Герцогиню не узнать: в сети обсуждают фото Меган Маркл с бывшим парнем 20-летней давности

Резонансное интервью Меган Маркл и принца Гарри известной журналистке Опре Уинфри приковал к паре еще больше внимания. В сети то и делают, что выискивают какие-либо фото и видео, которые могут скомпрометировать супругу британского принца.

Так, на Instagram-аккаунте Velvetcoke появились снимки Меган Маркл 20-летней давности.

На них 21-летняя Меган предстала совсем непохожей на себя сейчас, да еще и в объятиях со своим экс-возлюбленным Карлосом Крутцфельдтом. Вроде как в 2002 году пара состояла в отношениях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Velvey (@velvetcoke)

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри ожидают появления на свет второго ребенка, после перенесенного Меган в июле 2020 года выкидыша.

Также, ранее, "Телеграф" писал, как на новость о беременности Меган Маркл отреагировала королевская семья.