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Герцогиню не узнать: в сети обсуждают фото Меган Маркл с бывшим парнем 20-летней давности

Герцогиню не узнать: в сети обсуждают фото Меган Маркл с бывшим парнем 20-летней давности
Обновлено 21:54 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Резонансное интервью Меган Маркл и принца Гарри известной журналистке Опре Уинфри приковал к паре еще больше внимания. В сети то и делают, что выискивают какие-либо фото и видео, которые могут скомпрометировать супругу британского принца. 

Так, на Instagram-аккаунте Velvetcoke появились снимки Меган Маркл 20-летней давности.

На них 21-летняя Меган предстала совсем непохожей на себя сейчас, да еще и в объятиях со своим экс-возлюбленным Карлосом Крутцфельдтом. Вроде как в 2002 году пара состояла в отношениях. 

 
 
 
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Публикация от Velvey (@velvetcoke)

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри ожидают появления на свет второго ребенка, после перенесенного Меган в июле 2020 года выкидыша

Когда у Меган Маркл и принца Гарри родится второй ребенок: в сети появилась дата

Также, ранее, "Телеграф" писал, как на новость о беременности Меган Маркл отреагировала королевская семья.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.
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