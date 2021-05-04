"Лицемерная! Штучная! Высокомерная!": Анна Богдан прокомментировала выпады хейтеров в свой адрес

На "финишную" прямую уже вышло романтическое реалити-шоу "Холостяк", в котором участницы пытаются завоевать сердце харьковского бизнесмена Михаила Заливако. По итогу 9 выпуска, который вышел на экраны 30 апреля, в проекте осталось 4 девушки, а это значит, что уже совсем скоро мы узнаем, кого же выбрал Холостяк.

Одной из самых ярких участниц шоу стала Анна Богдан. Если в первых выпусках девушка себя не очень проявляла, то сейчас является одно из фавориток. В сети даже появились слухи, что именно она стала победительницей.

Многим зрителям не нравиться поведение Ани на проекте: то она истерику закатит, то обижается. На своей странице в Инстаграм девушка решила ответить на все нападки в свой адрес и рассказала для чего же пришла на шоу "Холостяк".

"Объясните мне, почему когда человек не играет роль прекрасной принцессы - это плохой человек? Почему, если я не рыдаю и не плачу на камеру - значит я не люблю? Почему, когда я высказываю своё недовольство - это капризы? С каких пор, проявлять свои эмоции - это плохо?" - возмутилась Богдан, отметив, что не старается завоевать сердца миллионов.

Анна рассказала, что пришла на проект не играть роль жертвы. Она не планирует выворачивать душу наизнанку, стараясь стать народной любимицей, ведь пришла на проект не за хайпом, а с желанием построить серьезные отношения.

Также Аня отметила, что строить на проекте дружбу ей тоже не нужно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Богдан | Холостяк 11 (@hannastorozhuk)

Ранее, "Телеграф" писал, что главный герой проекта "Холостяк" Михаил Заливако показал свое фото в паспорте.