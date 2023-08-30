На спорте: звезда "Доктора Хауса" 39-летная Оливия Уайлд показала идеальную фигуру (фото)

Папарацци застали актрису в спортивном образе на одной из улиц Лос-Анджелеса

Популярная американская актриса и продюсер, звезда "Доктора Хауса" и "Трона: Наследие" Оливия Уайлд продемонстрировала подтянутую фигуру, случайно попав в кадр папарацци. Звезда прошлась по улице в спортивном образе.

Как сообщает "Телеграф", 39-летнюю актрису Оливию Уайлд застали на одной из улиц Лос-Анджелеса во вторник, 29 августа 2023 года. Знаменитость в который раз похвасталась плоским животом.

Так, в кадр фотографов актриса попала в спортивном наряде. На Оливии черные леггинсы и топ, а также серая укороченная футболка. Дополняют образ спортивные кроссовки, красная сумка-шопер и солнцезащитные очки. Волосы звезды собраны в хвост.

Оливия Уайлд много лет сохраняет идеальную фигуру. Неоднократно попадала в горячую сотню журнала Maxim. Занимается не только актерской, а и режиссерской деятельностью. Воспитывает двоих детей от второго брака. Исповедует веганство, любит спорт.

Оливия Уайлд на спорте. Фото: Getty Images

Подтянутые формы актрисы. Фото: Getty Images

Плоский живот - гордость актрисы. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее роскошными формами может похвастаться 50-летняя супермодель Хайди Клум. Звезда смело носит мини, показывая стройные ноги.