Веревочки едва не треснули: Ким Кардашьян подчеркнула упругое декольте в приталенном платье (фото)

Звезда в очередной раз сверкнула прелестями

Популярная американская телезвезда, модель и светская дива Ким Кардашьян, в свое время прославившаяся на весь мир своей пятой точкой, которая недавно попала в кадр папарацци на улице Лос-Анджелеса, продолжает эпатировать публику своими светскими выходами.

Так, на днях звезда попала в объектив папарацци в Нью-Йорке, когда пришла на церемонию вручения наград CFDA. Для светского раута эпатажная дива выбрала соблазнительный наряд.

Фото: Getty Images

Как видно, для выхода в свет Ким Кардашьян выбрала длинное черное платье необычного фасона и замысловатой фактуры, которое подчеркнуло ее стройную подтянутую фигуру. Особым акцентом платья стали веревочки в зоне декольте, которые едва не треснули от пышных прелестей звезды.

Фото: Getty Images

Свой вечерний образ Ким Кардашьян дополнила массивным серебристым ожерельем с большим крестом. Ее волосы собраны в высокую небрежную прическу, а на лице яркий макияж с пухлыми губами и пышными ресницами. В руках модель держала маленькую черную сумочку.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ким Кардашьян показала, как можно стильно носить кожаный костюм. 42-летняя бизнесвумен обнажила свой живот и спину в "горячем" кожаном топе.