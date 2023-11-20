"Было очень стыдно": Зарицкая из KAZKA рассказала, как испортила дорогой подарок от жениха (видео)

Артистка поделилась необычной историей

Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая весной обручилась с возлюбленным Павлом, рассказала о том, как испортила подарок от жениха. Как оказалось, Саша случайно разбила дорогой подарок, о котором давно мечтала.

Об этом артистка рассказала в рубрике "33 вопроса" на ютуб-канале "Люкс ФМ".

Певице задали вопрос о подарках от возлюбленного, и она рассказала историю, за которую ей стыдно.

"У меня была ситуация, за которую было очень стыдно", — призналась звезда.

По словам Александры, жених подарил ей на день рождения дорогие духи, о которых она давно мечтала. Однако, она так и не смогла ими пользоваться, так как случайно разбила флакон с парфюмом.

"Паша подарил мне парфюм, который я очень хотела. Очень-очень не дешевый. Я увидела коробку, она стояла очень высоко, я открываю эту коробку, она падает и он разбивается. Это было так неприятно, потому что это был подарок на день рождения, а я его сразу разбила. Он даже немного обиделся, но, так бывает", — поделилась Зарицкая.

Также солистка KAZKA заявила, что она не очень обращает внимание на цену подарков, ей важнее эмоции, которые она получает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за сбежавшего блогера группу KAZKA не выпускали на концерт в Лондоне. Речь идет о "зашкваре" с известным стендапером Андреем Щегелем.