Актриса "Женского квартала" с огромным животом растрогала кадрами беременной фотосессии

Актриса Алина Блажкевич поделилась трогательными фото

Популярная юмористическая актриса, звезда "Женского квартала" и коллектива "Трио разные" Алина Блажкевич, которая в 2020 году вышла замуж за своего коллегу-юмориста Романа Блажкевича, растрогала украинцев трогательной беременной фотосессией. О пополнении в молодой семье звезда сообщила ранее, а теперь поделилась новой беременной фотосессией.

Кадры со съемки Алина опубликовала на своей странице Instagram, также снимки опубликовали на странице "Женского квартала". На них можно увидеть глубоко беременную актрису с огромным животом в объятиях мужа Романа.

По словам Блажкевич, она старается запомнить свою беременность такой, как она есть — с токсикозом, усталостью, толчками ребенка и заботой мужа.

"Но из-за этих фотографий я уверена, что буду вспоминать как самый счастливый период. Вот для чего нужны беременные фотосессии", — поделилась Алина.

Украинцы не остались равнодушны и тут же принялись комментировать трогательные кадры беременной звезды:

Какие вы хорошие, любо смотреть.

Очень хорошая.

Подходит беременность невероятно.

Вау, какие хорошие фотографии!

Очень хорошо! Эстетически, стильно! Вау!

Какие красивые люди, обожаю.

Поздравляю! Это круто, когда Украина будет иметь новых украинцев!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезду "Женского квартала" Ирину Сопонару заподозрили в беременности. Актриса стала сама на себя не похожа.