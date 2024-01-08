Актриса "Женского квартала" с огромным животом растрогала кадрами беременной фотосессии
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Актриса Алина Блажкевич поделилась трогательными фото
Популярная юмористическая актриса, звезда "Женского квартала" и коллектива "Трио разные" Алина Блажкевич, которая в 2020 году вышла замуж за своего коллегу-юмориста Романа Блажкевича, растрогала украинцев трогательной беременной фотосессией. О пополнении в молодой семье звезда сообщила ранее, а теперь поделилась новой беременной фотосессией.
Кадры со съемки Алина опубликовала на своей странице Instagram, также снимки опубликовали на странице "Женского квартала". На них можно увидеть глубоко беременную актрису с огромным животом в объятиях мужа Романа.
По словам Блажкевич, она старается запомнить свою беременность такой, как она есть — с токсикозом, усталостью, толчками ребенка и заботой мужа.
"Но из-за этих фотографий я уверена, что буду вспоминать как самый счастливый период. Вот для чего нужны беременные фотосессии", — поделилась Алина.
Украинцы не остались равнодушны и тут же принялись комментировать трогательные кадры беременной звезды:
- Какие вы хорошие, любо смотреть.
- Очень хорошая.
- Подходит беременность невероятно.
- Вау, какие хорошие фотографии!
- Очень хорошо! Эстетически, стильно! Вау!
- Какие красивые люди, обожаю.
- Поздравляю! Это круто, когда Украина будет иметь новых украинцев!
Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезду "Женского квартала" Ирину Сопонару заподозрили в беременности. Актриса стала сама на себя не похожа.