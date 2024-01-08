Укр

Актриса "Женского квартала" с огромным животом растрогала кадрами беременной фотосессии

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Юмористка больше не скрывает, что беременна Новость обновлена 08 января 2024, 20:28
Юмористка больше не скрывает, что беременна. Фото https://www.instagram.com/alinablazhkevych/

Актриса Алина Блажкевич поделилась трогательными фото

Популярная юмористическая актриса, звезда "Женского квартала" и коллектива "Трио разные" Алина Блажкевич, которая в 2020 году вышла замуж за своего коллегу-юмориста Романа Блажкевича, растрогала украинцев трогательной беременной фотосессией. О пополнении в молодой семье звезда сообщила ранее, а теперь поделилась новой беременной фотосессией.

Кадры со съемки Алина опубликовала на своей странице Instagram, также снимки опубликовали на странице "Женского квартала". На них можно увидеть глубоко беременную актрису с огромным животом в объятиях мужа Романа.

По словам Блажкевич, она старается запомнить свою беременность такой, как она есть — с токсикозом, усталостью, толчками ребенка и заботой мужа.

"Но из-за этих фотографий я уверена, что буду вспоминать как самый счастливый период. Вот для чего нужны беременные фотосессии", — поделилась Алина.

Украинцы не остались равнодушны и тут же принялись комментировать трогательные кадры беременной звезды:

  • Какие вы хорошие, любо смотреть.
  • Очень хорошая.
  • Подходит беременность невероятно.
  • Вау, какие хорошие фотографии!
  • Очень хорошо! Эстетически, стильно! Вау!
  • Какие красивые люди, обожаю.
  • Поздравляю! Это круто, когда Украина будет иметь новых украинцев!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезду "Женского квартала" Ирину Сопонару заподозрили в беременности. Актриса стала сама на себя не похожа.

Теги:
#Фотосессия #Женский квартал #Алина Блажкевич