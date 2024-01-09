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Полиция задержала звезду "Х-фактора" Андрея Мацевко после двух лет розыска

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Андрей Мацевко задержан за мошенничество
Андрей Мацевко задержан за мошенничество. Фото pravda.if.ua

Мужчине не удалось скрыться от полиции

Андрей Мацевко — небезызвестная фигура в украинском шоубизнесе. Он прославился благодаря талантшоу "Х-фактор", хоть и не прошел отбор в шоу. Вчера, 8 января, его задержала полиция.

Оказалось, что с июля 2021 года он находился в розыске за подделку пенсионного удостоверения. Он скрывался от органов. Еще весной 2021 его задержали в метро Киева. В это время он им и воспользовался.

В этом году его задержание произошло в Ивано-Франковске. Патрульные заметили подозрительного мужчину, который очень странно вел себя и пытался скрыться от полиции. Все же патрульные задержали Андрея Мацевко.

Андрей Мацевко
Андрей Мацевко задержан

Мужчина неоднократно попадал в разные скандалы. Например, в 2015 году он был обвинен в педофилии. Он якобы развращал 14-летнего парня, предлагая его интимную встречу. Хотя сам Мацевко все возражал и говорил, что хотел только пообщаться с подростком.

Отметим, что Андрей Мацевко заявляет, что он народный артист Украины, хотя это не так. Он неоднократно участвовал в талант-шоу, однако не походил дальше.

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#Мошенничество #Звезды