Украинский хореограф Кот разнес танцовщицу Денисову, сбежавшую в Москву

Бывший коллега Татьяны Денисовой, Евгений Кот, разочаровался в талантливой танцовщице

Многие украинские звезды-предатели отрабатывают свои тридцать сребреников в России, не обращая внимания на осуждение украинцев, потому что заработки — это прежде всего. Их не беспокоят вопросы войны: например, сегодня они здесь, а завтра спокойно могут отправиться в поисках легкой наживы.

К таким неоднозначным персонам относится украинская танцовщица Татьяна Денисова, которая признавалась в любви украинцам, а сама в разгар войны побежала работать в страну-агрессорку. В интервью OBOZ.UA коллега предательницы напомнил, что Татьяну Денисову в Украине очень уважали за ее талант.

Кот считает, что поступок Денисовой – это дно

Денисова была судьей талант-шоу "Танцуют все", а в последнее время участвовала в проекте "Танцы. World of Dance". Однако сразу после полномасштабного вторжения знаменитость уехала в Москву, где присоединилась к личностям, работающим на российских телешоу.

"На съемках она мне говорила: "Наконец-то я дома". У меня было ощущение, что она говорит это очень искренне. А сейчас вспринимаю те слова как высшую степень цинизма, потому что в первые дни великой войны она, пробыв несколько дней под ракетными обстрелами, сбежала через Европу в Россию и села там в жюри одного из танцевальных проектов", – вспомнил Евгений о сотрудничестве с Таней в шоу "Танцы. World of Dance", где они были судьями.

"Наконец-то я дома", — когда-то говорила Денисова об Украине

Хореограф Кот отметил, что сейчас Денисова ему совершенно неинтересна. "Понял, что у этого человека деньги прежде всего. Конечно, это важно, но не настолько, чтобы предавать себя. Кроме того, я знаю, что ее финансовое положение не было таким критическим, чтобы вынужденно туда ехать", — подчеркнул артист.

Кот также с разочарованием вспомнил, что Денисова была его преподавательницей в вузе. "Я ее очень уважал. А теперь она для меня никто и зовут ее никак. Не хочу даже искать оправданий тому, что она сделала. Она зарабатывает в Москве, платит с этих денег налоги на ракеты. Она соучастница преступлений, как и большинство россиян, поддержавших войну против нас", — резюмировал артист.

Ранее "Телеграф" писал, что артист Павел Зибров разоблачил лживую Таисию Повалий. По словам Зиброва, Кремль платит предательнице неплохие суммы и использует марионетку в своей пропаганде.