USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
US 30
17966.07-178.00
S&P 500
2108.58-15.62
Russell 2000
1285.15-10.90
S&P/TSX
14947.5142.60
DAX
11481.810.54
FTSE 100
6830-14.80
CAC 40
5045.60.25
Euro Stoxx 50
36143.05
серебро
золото
паладий
платина
ALMK bid 0,01 -6,35% ask 0,02 -6,35% AVDK bid 1,3 1,8% ask 2,61 1,8% AZST bid 0,43 -8,45% ask 0,88 -6,6% BAVL bid 0,07 -3,08% ask 0,14 -3,08% CEEN bid 4,82 -1% ask 9,63 -1% DNEN bid 397,83 -6,34% ask 795,67 -6,34% DOEN bid 18,97 -4,05% ask 37,93 -4,05% ENMZ bid 11,79 -2,35% ask 23,57 -7% HRTR bid 0,21 0% ask 0,64 0% KVBZ bid 8,03 0,37% ask 16,07 0,37% MSICH bid 1356,67 -2,72% ask 2713,33 -2,72% SGOK bid 5 -7,97% ask 10 -7,97% STIR bid 4,18 -2,79% ask 12,53 -11,83% SVGZ bid 0,3 0% ask 0,91 -9,3% UNAF bid 148,4 -1,98% ask 296,8 -1,98% USCB bid 0,09 0,76% ask 0,19 0,76% UTLM bid 0,1 3,41% ask 0,2 3,41% YASK bid 0,11 2,7% ask 0,57 2,7% ZAEN bid 89,43 -4,18% ask 178,87 -4,18%
ALMK 0,0133 (1.53) AVDK 1,134 (-0.09) AZST 0,798 (0.63) BAVL 0,09 (0.45) CEEN 7,667 (-1.03) DOEN 22,23 (0.77) ENMZ 17,25 (1.77) MSICH 2 (0.20) UNAF 286,5 (1.20) KVBZ 10,01 (-1.28)
С высоты птичьего полета сняли последствия взрыва в Донецке (Видео)
Рева прокомментировал прогнозы массовых увольнений из-за повышения минималки
Брутальный нокаут в бою Коллазо - Васкес (Видео)
Во власти льда: жители Закарпатья публикуют кадры масштабных подтоплений (Видео)
При получении соответствующего приказа об эвакуации жителей, приблизительно через 3-4 часа будет подан первый состав электропоезда, вместимостью 1200 человек.
Представитель МОУ также отметил, что с начала АТО саперы обезвредили более 142 тыс. минно-взрывных устройств.
Сейчас обвиняемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и залога.
Американский эсминец будет вести патрулирование, в том числе, с целью сопровождения судов.
Глава польского правительства Беата Шидло заявила, что Польша готова поддерживать очень амбициозную миграционную политику.
Мэри-Анн Мигайчук возглавила комитет по делам Севера и коренных народов федерального парламента Канады.
Представитель ЕС настаивает на необходимости немедленного прекращения боевых действий.
Всего из города эвакуированы 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей.
На территории Харьковской области обустройство госграницы с РФ выполнено на 70 процентов.
Ведущая мексиканского телевидения Клаудия Гуаярдо удивила в эфире "Las Noches Del Futbol".
Защитник Патрис Эвра рассказал о решении перейти из «Ювентуса» в «Марсель».
Кого купит мадридский "Реал", когда ему разрешат покупать футболистов.
Певица Лолита Милявская показала свою 17-летнюю дочь
Путешествие по прекрасной стране на игрушечном поезде (Фото)
Во власти льда: жители Закарпатья публикуют кадры масштабных подтоплений (Видео)
Ангелы Victoria’s Secret привлекли сексуальными телами в эротической съемке
Волшебное метро, которое завораживает (Фото)
Смешные селфи с животными, которые умиляют
Курьезная жизнь родителей: непоседливые дети, с которыми не отдохнешь
Забавные детишки, которые представляют себя животными
Забавная собака, у которой язык постоянно свисает
Смешные чудаки в тренажерном зале
Восхитительные примеры темных интерьеров (Фото)
Оригинальные и необычные флешки.
Невероятно красивые, сказочные пейзажи скованной зимой Европы.
Дом для единения с природой на берегу Атлантического океана.