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Три человека подвезли в приграничье в грузовике для перевозки скота 7 лошадей и планировали дальше пешком перевести лошадей через границу.
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал свой указ об ограничении въезда для граждан семи стран.
Порядок охраняют усиленные наряды полиции, включая кинологов с собаками, инцидентов нет.
О задержании судьи Соломенского райсуда города Киева и директора адвокатского бюро стало известно вечером 26 января.
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