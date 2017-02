ALMK bid 0,01 -6,35% ask 0,02 -6,35% AVDK bid 1,3 1,8% ask 2,61 1,8% AZST bid 0,43 -8,45% ask 0,88 -6,6% BAVL bid 0,07 -3,08% ask 0,14 -3,08% CEEN bid 4,82 -1% ask 9,63 -1% DNEN bid 397,83 -6,34% ask 795,67 -6,34% DOEN bid 18,97 -4,05% ask 37,93 -4,05% ENMZ bid 11,79 -2,35% ask 23,57 -7% HRTR bid 0,21 0% ask 0,64 0% KVBZ bid 8,03 0,37% ask 16,07 0,37% MSICH bid 1356,67 -2,72% ask 2713,33 -2,72% SGOK bid 5 -7,97% ask 10 -7,97% STIR bid 4,18 -2,79% ask 12,53 -11,83% SVGZ bid 0,3 0% ask 0,91 -9,3% UNAF bid 148,4 -1,98% ask 296,8 -1,98% USCB bid 0,09 0,76% ask 0,19 0,76% UTLM bid 0,1 3,41% ask 0,2 3,41% YASK bid 0,11 2,7% ask 0,57 2,7% ZAEN bid 89,43 -4,18% ask 178,87 -4,18%