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Самые важные события в Украине и мире за 2016 год
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С 1 января в силу вступил бюджет Украины на 2017 год С 1 января в силу вступил бюджет Украины на 2017 год
Аваков: Ветеранам МВД и милиции пересчитают пенсии Аваков: Ветеранам МВД и милиции пересчитают пенсии
МИД Украины открыл горячую линию в связи с терактом в Стамбуле МИД Украины открыл горячую линию в связи с терактом в Стамбуле
В Китае из-за смога отменили сотни авиарейсов В Китае из-за смога отменили сотни авиарейсов
Погода в Украине 1 января: осадков не ожидается Погода в Украине 1 января: осадков не ожидается
"Селтик" одержал волевую победу над "Рейнджерс" (Видео) "Селтик" одержал волевую победу над "Рейнджерс" (Видео)
Главные открытия в области космоса по итогам 2016 Главные открытия в области космоса по итогам 2016
Новый год без похмелья: лучшие способы борьбы с похмельным синдромом Новый год без похмелья: лучшие способы борьбы с похмельным синдромом
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Названы самые ожидаемые фильмы 2017 Названы самые ожидаемые фильмы 2017
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Самые яркие и интересные снимки животных 2016 года (Фото) Самые яркие и интересные снимки животных 2016 года (Фото)
Ребята из группы "Время и Стекло" признались, что хотят получить в подарок Ребята из группы "Время и Стекло" признались, что хотят получить в подарок
Необычные идеи новогоднего декора (Фото) Необычные идеи новогоднего декора (Фото)
С Новым счастьем: смешные новогодние анекдоты 1 января С Новым счастьем: смешные новогодние анекдоты 1 января
Новогоднее поздравление "НеАнгела" Виктории (Видео) Новогоднее поздравление "НеАнгела" Виктории (Видео)
Стрельба в ночном клубе Стамбула: все подробности - миниатюра Стрельба в ночном клубе Стамбула: все подробности
Роналду рассказал о своем отношении к деньгам - миниатюра Роналду рассказал о своем отношении к деньгам
Прикольные поздравления с Новым годом 2017 - миниатюра Прикольные поздравления с Новым годом 2017
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Петр Порошенко поздравил Украину с Новым 2017 годом - миниатюра Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Как Украина встретила Новый год (Фото) - миниатюра Как Украина встретила Новый год (Фото)
"Челси" повторил рекорд "Арсенала" - миниатюра "Челси" повторил рекорд "Арсенала"
Расчет субсидий: что изменится в 2017-м году - миниатюра Расчет субсидий: что изменится в 2017-м году
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В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 207, главным событием которого стал поединок за титул чемпионки UFC в легчайшем весе между Амандой Нуньес и Рондой Роузи.

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