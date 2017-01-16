USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
USD
EUR
RUB
US 30
17966.07-178.00
S&P 500
2108.58-15.62
Russell 2000
1285.15-10.90
S&P/TSX
14947.5142.60
DAX
11481.810.54
FTSE 100
6830-14.80
CAC 40
5045.60.25
Euro Stoxx 50
36143.05
серебро
золото
паладий
платина
ALMK bid 0,01 -6,35% ask 0,02 -6,35% AVDK bid 1,3 1,8% ask 2,61 1,8% AZST bid 0,43 -8,45% ask 0,88 -6,6% BAVL bid 0,07 -3,08% ask 0,14 -3,08% CEEN bid 4,82 -1% ask 9,63 -1% DNEN bid 397,83 -6,34% ask 795,67 -6,34% DOEN bid 18,97 -4,05% ask 37,93 -4,05% ENMZ bid 11,79 -2,35% ask 23,57 -7% HRTR bid 0,21 0% ask 0,64 0% KVBZ bid 8,03 0,37% ask 16,07 0,37% MSICH bid 1356,67 -2,72% ask 2713,33 -2,72% SGOK bid 5 -7,97% ask 10 -7,97% STIR bid 4,18 -2,79% ask 12,53 -11,83% SVGZ bid 0,3 0% ask 0,91 -9,3% UNAF bid 148,4 -1,98% ask 296,8 -1,98% USCB bid 0,09 0,76% ask 0,19 0,76% UTLM bid 0,1 3,41% ask 0,2 3,41% YASK bid 0,11 2,7% ask 0,57 2,7% ZAEN bid 89,43 -4,18% ask 178,87 -4,18%
ALMK 0,0133 (1.53) AVDK 1,134 (-0.09) AZST 0,798 (0.63) BAVL 0,09 (0.45) CEEN 7,667 (-1.03) DOEN 22,23 (0.77) ENMZ 17,25 (1.77) MSICH 2 (0.20) UNAF 286,5 (1.20) KVBZ 10,01 (-1.28)
В сети появились первые видео авиакрушения под Бишкеком
Самый мощный удар в теннисе, который завершился курьезом (Видео)
Опубликован трейлер фильма "Мастер лжи" с Робертом де Ниро (Видео)
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что нынешнее правительство не будет повышать пенсионный возраст.
Пятеро детей пострадали в результате ДТП в Днепропетровской области.
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 6 человек, которые нанесли ущерб государству на сумму около 50 млн. грн.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон поддерживает предложение новоизбранного президента США Дональда Трампа о заключении соглашения о свободной торговле.
Начальник Генерального штаба Виктор Муженко примет участие в мероприятиях на уровне начальников генштабов государств-членов и государств-партнеров Альянса.
Нардеп Нина Южанина сообщила, что в Раде ведется работа над изменениями для упрощения снятия с учета плательщиков единого социального взноса.
В ФРУ считают что повышение тарифов "Укрзализныци" убьет украинский экспорт.
Суд рассматривает апелляционную жалобу на арест полковника ВСУ Безъязыкова.
Председатель ОБСЕ Себастьян Курц 16-17 января посетит Украину с рабочим визитом.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян поделился мнением по поводу ничьей своей команды в матче с "Ливерпулем" (1:1) в рамках АПЛ.
Защитник Дайот Упамекано перебрался из австрийского чемпионата в Бундеслигу.
Плеймейкер "Стока" Боян Кркич рассказал своим партнерам по команде, что покинет клуб, если получит подходящее предложение в зимнее трансферное окно.
Джонни Депп подал в суд на своих менеджеров
Красота Китая на фотографиях, которую не ожидаешь увидеть (Фото)
Редкие фотографии опасных и живописных гроз
Balmain представил коллекцию уникальных золотых украшений
Чудо света: загадочный собор в Колумбии (Фото)
Угарные приколы из ВК
Курьезные ситуации, которые случились на наших дорогах
Удивительная рыбацкая деревня в Китае (Фото)
Прикольные фото повседневной жизни в Канаде
Ужасы домашнего ремонта в одной веселой подборке
Удивительная порода собак, которая покорила пользователей ВК (Фото)
Здесь вы не найдете ни одной комфортной привычной лестницы.
Необычные фото красивых мест
Снег лежал на песке почти весь день