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В ОАЭ состоялся грандиозный салют (Видео)
Бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш 1 января 2017 года официально приступил к работе в качестве генерального секретаря ООН.
Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении пообещал соседним странам, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз.
В Минске были задержаны один из лидеров белорусского оппозиционного "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич и активист этой организации.
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Полиция Канады арестовала пьяного пилота пассажирского самолета, который потерял сознание в пилотской кабине за несколько минут до вылета из аэропорта города Калгари.
С 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 3200 грн.
В воскресенье, 1 января, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +2°.
Правительство Соединенных Штатов предложило помощь турецким властям в связи с терактом в Стамбуле.
В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 207, главным событием которого стал поединок за титул чемпионки UFC в легчайшем весе между Амандой Нуньес и Рондой Роузи.
Бразильский полузащитник Веллингтон Нем начал тренироваться с "Сан-Паулу".
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