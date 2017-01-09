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ALMK 0,0133 (1.53) AVDK 1,134 (-0.09) AZST 0,798 (0.63) BAVL 0,09 (0.45) CEEN 7,667 (-1.03) DOEN 22,23 (0.77) ENMZ 17,25 (1.77) MSICH 2 (0.20) UNAF 286,5 (1.20) KVBZ 10,01 (-1.28)
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