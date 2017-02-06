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В Афганистане за прошедшие 3 дня в результате схода лавин погибли около 100 человек.
В Англии на заводе по переработке отходов Hanbury Plastic Recycling Ltd в городе Сток-он-Трент вспыхнул пожар, проводится расследование.
6 февраля все школы Авдеевки готовятся завтра возобновить учебу.
СММ ОБСЕ в Украине опубликовала подробности подрыва автомобиля в Луганске, в результате чего якобы погиб старший по рангу член "ЛНР".
В Авдеевке работает 10 бригад работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 6 бригад коммунальных служб по восстановлению жилого сектора.
В Вене полиция отпустила под подписку о невыезде 20 уроженцев Чечни.
По состоянию на 20:00 к электроснабжению подключен почти весь город Авдеевка.
В Китае в здании спа-салона возник пожар, погибли не менее 18 человек, еще двое ранены.
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Благодаря двум голам Габриэля Жезуса "горожане" одолели "Суонси Сити" в чемпионате Англии.
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