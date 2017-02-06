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Ледоход на реке Уж, остатки которого проходят через Закарпатье, застопорился на территории соседней Словакии, образовался затор на 5 километров.

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