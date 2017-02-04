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Опубликовано видео последствий мощного взрыва в Донецке, который произошел накануне вечером, около 21:15, в районе "Мотеля".
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Вчера, 21:14
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При получении соответствующего приказа об эвакуации жителей, приблизительно через 3-4 часа будет подан первый состав электропоезда, вместимостью 1200 человек.

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Представитель МОУ также отметил, что с начала АТО саперы обезвредили более 142 тыс. минно-взрывных устройств.
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В Хмельницкой области будут судить банду грабителей ювелирных магазинов

Сейчас обвиняемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и залога.
Новости: США отправили эсминец ВМС для патрулирования у берегов Йемена
США отправили эсминец ВМС для патрулирования у берегов Йемена

Американский эсминец будет вести патрулирование, в том числе, с целью сопровождения судов.
В Польше удовлетворены результатами саммита в Мальте
Новости: В Польше удовлетворены результатами саммита в Мальте
Сегодня, 02:52
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Глава польского правительства Беата Шидло заявила, что Польша готова поддерживать очень амбициозную миграционную политику.

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Новости: Украинка возглавила комитет по делам Севера и коренных народов парламента Канады
Украинка возглавила комитет по делам Севера и коренных народов парламента Канады

Мэри-Анн Мигайчук возглавила комитет по делам Севера и коренных народов федерального парламента Канады.
Новости: Могерини напомнила Лаврову о необходимости выполнения Минских договоренностей
Могерини напомнила Лаврову о необходимости выполнения Минских договоренностей

Представитель ЕС настаивает на необходимости немедленного прекращения боевых действий.
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ГСЧС: 3 февраля из г.Авдеевка эвакуированы 44 человека

Всего из города эвакуированы 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей.
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Новости: Харьковская "стена" на границе с Россией построена на 70%
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На территории Харьковской области обустройство госграницы с РФ выполнено на 70 процентов.

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