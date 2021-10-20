Каждый еврей знает, как лучше: смешной еврейский юмор
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- Циля, а шо это у нас сегодня на обед?
- Картошка в депрессии.
- Шооо?
- Ну, пюре. Вроде картошка, как картошка, но такая подаааавленная…
- Сара я тебя умоляю, давай разведёмся!!!
- Моня шаа! Даже не думай за варианты - вдовой взял, вдовой и оставишь!!!
— Изя, почему ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос?
— А почему ты меня об этом спрашиваешь?
- Измена Сарочка, может быть только в официальном браке. А без него это называется кастинг.
Евреи не выкладывают фотографии в интернет, их отпугивает кнопочка "Поделиться".