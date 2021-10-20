Укр

Каждый еврей знает, как лучше: смешной еврейский юмор

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Каждый еврей знает, как лучше: смешной еврейский юмор

Самые смешные анекдоты про евреев, которые насмешат Вас до слез.

- Циля, а шо это у нас сегодня на обед?

- Картошка в депрессии.

- Шооо?

- Ну, пюре. Вроде картошка, как картошка, но такая подаааавленная…

- Сара я тебя умоляю, давай разведёмся!!!

- Моня шаа! Даже не думай за варианты - вдовой взял, вдовой и оставишь!!!

— Изя, почему ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос?

— А почему ты меня об этом спрашиваешь?

- Измена Сарочка, может быть только в официальном браке. А без него это называется кастинг.

Евреи не выкладывают фотографии в интернет, их отпугивает кнопочка "Поделиться".

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