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Компания Volvo выпустила уникальный кроссовер из мусора

Volvo XC60
12:08 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

С 2025 года автомобили шведской компании будут на четверть состоять из переработанного пластика.

Уникальность кроссовера заключается в том, что некоторые его компоненты выполнены из переработанного мусора. В частности, центральный тоннель Volvo XC60 сделан из бывших волокон выброшенных рыболовных сетей и канатов, а автомобильные коврики выполнены из материала, основой для которого послужили бутылки из термопластика и обрезки различных старых хлопчатобумажных изделий.

Для сидений тоже использовали волокна термопластиковых бутылок, а для звукопоглощающей обивки капота – материал, полученный после переработки сидений старых автомобилей Volvo.

С 2025 года каждый новый автомобиль шведской компании будет на четверть состоять из переработанного пластика.

Volvo XC60 признан самым безопасным автомобилем 2017 года, по итогам краш-тестов, которые проводила Euro NCAP. Какие еще модели вошли в рейтинг самых безопасных – смотрите по этой ссылке.

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Все по теме:

Volvo, Volvo XC60, XC60, Автомобили, Кроссоверы, Машины из мусора, Мусор.
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