Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4482292-nachnite-den-so-smeha-utrennie-anekdotyi-13-sentyabrya.html
Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
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06:14 Сегодня Телеграф
Забавная подборка анекдотов.
Новый мобильный тариф "Блондинка!" Говоришь сколько угодно. И конечно же , там кто-то что-то платит.
Где ваши бахилы?!
- Я знакомый главврача!
- Хорошо. А микробы об этом знают?
В процессе протирания рук влажными салфетками, самое главное вовремя остановится и начать протирать все предметы, находящиеся вокруг.
Сначала женщина десят лет из кожи вон лезет, чтобы изменить повадки мужа, а потом жалуется, что это уже не тот человек, за которого она вышла замуж.
Проведите своей вечер с улыбкой: смешные анекдоты 12 сентября
Мужик разглядывает 500-тую купюру на просвет, не фальшивая ли.
Появляется гаишник:
- вы не на машине?
- Нет
- Жаль
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