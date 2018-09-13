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Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября

Смотрите фото (5)
Анекдоты 13 сентября
06:14 Сегодня Телеграф

Забавная подборка анекдотов.

Новый мобильный тариф "Блондинка!" Говоришь сколько угодно. И конечно же , там кто-то что-то платит.

Где ваши бахилы?!
- Я знакомый главврача!
- Хорошо. А микробы об этом знают?

В процессе протирания рук влажными салфетками, самое главное вовремя остановится и начать протирать все предметы, находящиеся вокруг.

Сначала женщина десят лет из кожи вон лезет, чтобы изменить повадки мужа, а потом жалуется, что это уже не тот человек, за которого она вышла замуж.

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Мужик разглядывает 500-тую купюру на просвет, не фальшивая ли.
Появляется гаишник:
- вы не на машине?
- Нет
- Жаль

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Все по теме:

13 сентября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Юмор.
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