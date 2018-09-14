Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4485008-vyibroste-plohie-myisli-i-posmeytes-utrennie-anekdotyi-14-sentyabrya.html
Выбросьте плохие мысли и посмейтесь: утренние анекдоты 14 сентября
Смотрите фото (5)
06:21 Сегодня Телеграф
Убойная подборка анекдотов.
Учительница проверяла школьные сочинения и плакала: теперь она знала как провести лето, но годы были уже не те.
В аптеке:
- У вас есть что-нибудь, чтобы 10 часов вести себя прилично?
- Чего?
- Снотворное есть, спрашиваю...
Запись в дневнике:
"Ваш сын сегодня опять дрался на перемене. Я поставила на него и выиграла 100 гривен. Спасибо!"
Лишь немногие, кого мучает кашель, идут к врачу.
Большенство идет в театр...
Улыбнитесь на все зубы: вечерние анекдоты 13 сентября
Родители на семейном совете:
- Сынок! Мы все с понедельника начинаем новую жизнь! Я брошу худеть, папа бросить курить. А ты?
- я могу бросить школу
Телеграф