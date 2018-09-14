День Независимости Украины

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Выбросьте плохие мысли и посмейтесь: утренние анекдоты 14 сентября

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06:21 Сегодня Телеграф

Убойная подборка анекдотов.

Учительница проверяла школьные сочинения и плакала: теперь она знала как провести лето, но годы были уже не те.

В аптеке:
- У вас есть что-нибудь, чтобы 10 часов вести себя прилично?
- Чего?
- Снотворное есть, спрашиваю...

Запись в дневнике:
"Ваш сын сегодня опять дрался на перемене. Я поставила на него и выиграла 100 гривен. Спасибо!"

Лишь немногие, кого мучает кашель, идут к врачу.
Большенство идет в театр...

Улыбнитесь на все зубы: вечерние анекдоты 13 сентября

Родители на семейном совете:
- Сынок! Мы все с понедельника начинаем новую жизнь! Я брошу худеть, папа бросить курить. А ты?
- я могу бросить школу

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Все по теме:

14 сентября, Анекдоты, Курьез, Приколы, Смех, Юмор.
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