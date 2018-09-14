Выбросьте плохие мысли и посмейтесь: утренние анекдоты 14 сентября

Учительница проверяла школьные сочинения и плакала: теперь она знала как провести лето, но годы были уже не те.

В аптеке:

- У вас есть что-нибудь, чтобы 10 часов вести себя прилично?

- Чего?

- Снотворное есть, спрашиваю...

Запись в дневнике:

"Ваш сын сегодня опять дрался на перемене. Я поставила на него и выиграла 100 гривен. Спасибо!"

Лишь немногие, кого мучает кашель, идут к врачу.

Большенство идет в театр...

Родители на семейном совете:

- Сынок! Мы все с понедельника начинаем новую жизнь! Я брошу худеть, папа бросить курить. А ты?

- я могу бросить школу