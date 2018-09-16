Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4492384-posmeytes-s-samogo-utra-uboynyie-anekdotyi-16-sentyabrya.html
Посмейтесь с самого утра: убойные анекдоты 16 сентября
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06:01 Сегодня Телеграф
Позитивные анекдоты для хорошего настроения на целый день.
Дискотека:
- Девушка, а Вы танцуете?
- Нет.
- Прекрасно, тогда помогите мне на улице машину толкнуть.
Мужик к киоску подходит:
- У вас "Тик-Так" есть?
- Есть. Пол-второго…
Блондинка на собеседовании:
- По английски я говорю свободно, правда меня почему-то никто не понимает…
Жена:
- Мне нужны: внимание и уход!
Муж:
- Внимание… я ухожу.
Проведите время с пользой: вечерние анекдоты 15 сентября
Вопрос:
- Как называется корова которая не дает молока?
Ответ:
– Жадина говядина!
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