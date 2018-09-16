Посмейтесь с самого утра: убойные анекдоты 16 сентября

Дискотека:

- Девушка, а Вы танцуете?

- Нет.

- Прекрасно, тогда помогите мне на улице машину толкнуть.

Мужик к киоску подходит:

- У вас "Тик-Так" есть?

- Есть. Пол-второго…

Блондинка на собеседовании:

- По английски я говорю свободно, правда меня почему-то никто не понимает…

Жена:

- Мне нужны: внимание и уход!

Муж:

- Внимание… я ухожу.

Вопрос:

- Как называется корова которая не дает молока?

Ответ:

– Жадина говядина!