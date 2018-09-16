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Посмейтесь с самого утра: убойные анекдоты 16 сентября

Смотрите фото (5)
Анекдоты 16 сентября
06:01 Сегодня Телеграф

Позитивные анекдоты для хорошего настроения на целый день.

Дискотека:
- Девушка, а Вы танцуете?
- Нет.
- Прекрасно, тогда помогите мне на улице машину толкнуть.

Мужик к киоску подходит:
- У вас "Тик-Так" есть?
- Есть. Пол-второго…

Блондинка на собеседовании:
- По английски я говорю свободно, правда меня почему-то никто не понимает…

Жена:
- Мне нужны: внимание и уход!
Муж:
- Внимание… я ухожу.

Проведите время с пользой: вечерние анекдоты 15 сентября

Вопрос:
- Как называется корова которая не дает молока?
Ответ:
– Жадина говядина!

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Все по теме:

16 сентября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Юмор.
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