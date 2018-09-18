Начните утро не с кофе, а со смеха: курьезные анекдоты 18 сентября

- Есть ли у тебя мечта?

- Есть.

- Какая?

- Хочу бросить пить.

- Так брось.

- А как потом жить без мечты?

Все думали, что Андрей горбатый, а у него был просто короткий провод от наушников…

- Кем работаешь?

- Крупье.

- В казино?

- Нет, гречку фасую…

Одна блондинка другой:

- Я очень люблю порядок, поэтому всегда ставлю чашку кофе на кофейный след от предыдущей чашки…

Разговор двух системных администраторов:

- Как личная жизнь?

- В каждой соцсети по девушке.