Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4502124-nachnite-utro-ne-s-kofe-a-so-smeha-kureznyie-anekdotyi-18-sentyabrya.html
Начните утро не с кофе, а со смеха: курьезные анекдоты 18 сентября
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06:24 Сегодня Телеграф
Убойная подборка анекдотов для читателей с отличным чувством юмора.
- Есть ли у тебя мечта?
- Есть.
- Какая?
- Хочу бросить пить.
- Так брось.
- А как потом жить без мечты?
Все думали, что Андрей горбатый, а у него был просто короткий провод от наушников…
- Кем работаешь?
- Крупье.
- В казино?
- Нет, гречку фасую…
Одна блондинка другой:
- Я очень люблю порядок, поэтому всегда ставлю чашку кофе на кофейный след от предыдущей чашки…
Улыбка вам обеспечена: вечерние анекдоты 17 сентября
Разговор двух системных администраторов:
- Как личная жизнь?
- В каждой соцсети по девушке.
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