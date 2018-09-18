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Начните утро не с кофе, а со смеха: курьезные анекдоты 18 сентября

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Анекдоты 18 сентября
06:24 Сегодня Телеграф

Убойная подборка анекдотов для читателей с отличным чувством юмора.

- Есть ли у тебя мечта?
- Есть.
- Какая?
- Хочу бросить пить.
- Так брось.
- А как потом жить без мечты?

Все думали, что Андрей горбатый, а у него был просто короткий провод от наушников…

- Кем работаешь?
- Крупье.
- В казино?
- Нет, гречку фасую…

Одна блондинка другой:
- Я очень люблю порядок, поэтому всегда ставлю чашку кофе на кофейный след от предыдущей чашки…

Улыбка вам обеспечена: вечерние анекдоты 17 сентября

Разговор двух системных администраторов:
- Как личная жизнь?
- В каждой соцсети по девушке.

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18 сентября, Анекдоты, Курьез, Приколы, Смех, Юмор.
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