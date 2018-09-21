Вам будет смешно: вечерние анекдоты 21 сентября

Платная медицина придумана для того, чтобы даже самые здоровые люди могли сомневаться в своем здоровье…

- Мама, купи собачку!

- Нет!

- Ну, пожалуйста, купи!

- Я же сказала, нет! Продай кому-нибудь другому!

-Доктор, я весь чешусь!

-Мыться не пробовали?

-Пробовал. Через месяц опять весь чешусь.

Собрались вместе пять подружек, а говорить не о чем. Потому что собрались все.

Вечер субботы. Соседи ставят шуруповерты на подзарядку, разбирают - собирают дрели и перфораторы, готовят сверла, кувалды ...

Утро будет добрым!