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Вам будет смешно: вечерние анекдоты 21 сентября

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Анекдоты 21 сентября
16:42 Сегодня Телеграф

Веселая подборка анекдотов, которые вас очень развеселят.

Платная медицина придумана для того, чтобы даже самые здоровые люди могли сомневаться в своем здоровье…

- Мама, купи собачку!
- Нет!
- Ну, пожалуйста, купи!
- Я же сказала, нет! Продай кому-нибудь другому!

-Доктор, я весь чешусь!
-Мыться не пробовали?
-Пробовал. Через месяц опять весь чешусь.

 Собрались вместе пять подружек, а говорить не о чем. Потому что собрались все.

Посмейтесь от всей души: утренние анекдоты 21 сентября

Вечер субботы. Соседи ставят шуруповерты на подзарядку, разбирают - собирают дрели и перфораторы, готовят сверла, кувалды ...
Утро будет добрым!

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Все по теме:

21 сентября, Анекдоты, Веселое настроение, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Юмор.
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