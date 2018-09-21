Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4515493-vam-budet-smeshno-vechernie-anekdotyi-21-sentyabrya.html
Вам будет смешно: вечерние анекдоты 21 сентября
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16:42 Сегодня Телеграф
Веселая подборка анекдотов, которые вас очень развеселят.
Платная медицина придумана для того, чтобы даже самые здоровые люди могли сомневаться в своем здоровье…
- Мама, купи собачку!
- Нет!
- Ну, пожалуйста, купи!
- Я же сказала, нет! Продай кому-нибудь другому!
-Доктор, я весь чешусь!
-Мыться не пробовали?
-Пробовал. Через месяц опять весь чешусь.
Собрались вместе пять подружек, а говорить не о чем. Потому что собрались все.
Посмейтесь от всей души: утренние анекдоты 21 сентября
Вечер субботы. Соседи ставят шуруповерты на подзарядку, разбирают - собирают дрели и перфораторы, готовят сверла, кувалды ...
Утро будет добрым!
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