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Улыбка до ушей: утренние анекдоты 23 сентября

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Анекдоты 23 сентября
06:13 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты для хорошего настроения.

Женщина за рулём - что звезда в небе: ты ее видишь, а она тебя - нет.

Только захочешь признаться, что ляпнул глупость, а люди уже нашли в ней что-то умное.

Почему, когда раздается стук в дверь, мой кот всегда уверен, что это к нему?

Счастливые люди думают о том, что у них есть, а несчастные — о том, чего у них нет.

Не сдержать смех: вечерние анекдоты 22 сентября

Этот пост специально для тех, кто сейчас сидит за компьютером, а на электроплите уже второй час что-то варится. Готово уже.

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23 сентября, Анекдоты, Курьез, Приколы, Смех, Юмор.
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