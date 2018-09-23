Улыбка до ушей: утренние анекдоты 23 сентября

Женщина за рулём - что звезда в небе: ты ее видишь, а она тебя - нет.

Только захочешь признаться, что ляпнул глупость, а люди уже нашли в ней что-то умное.

Почему, когда раздается стук в дверь, мой кот всегда уверен, что это к нему?

Счастливые люди думают о том, что у них есть, а несчастные — о том, чего у них нет.

Этот пост специально для тех, кто сейчас сидит за компьютером, а на электроплите уже второй час что-то варится. Готово уже.