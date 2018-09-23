Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4520005-ulyibka-do-ushey-utrennie-anekdotyi-23-sentyabrya.html
Улыбка до ушей: утренние анекдоты 23 сентября
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06:13 Сегодня Телеграф
Смешные анекдоты для хорошего настроения.
Женщина за рулём - что звезда в небе: ты ее видишь, а она тебя - нет.
Только захочешь признаться, что ляпнул глупость, а люди уже нашли в ней что-то умное.
Почему, когда раздается стук в дверь, мой кот всегда уверен, что это к нему?
Счастливые люди думают о том, что у них есть, а несчастные — о том, чего у них нет.
Не сдержать смех: вечерние анекдоты 22 сентября
Этот пост специально для тех, кто сейчас сидит за компьютером, а на электроплите уже второй час что-то варится. Готово уже.
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