Улыбка до ушей: вечерние анекдоты 28 сентября

Босс:

- Вы почему опоздали на работу?

Подчиненный:

- Я поздно вышел из дома...

- Почему же вы не вышли раньше?

- Уже было поздно выходить раньше...

Блондинка приходит в самолет, занимает место у окна.

К ней подходит мужчина и говорит:

- Девушка пройдите на свое место.

Блондинка отвечает:

- Мне и тут хорошо.

Мужчина:

- Ну тогда бери штурвал и взлетай.

Жена - мужу:

- Сегодня мою маму наконец-то выписывают из больницы после отравления.

Муж задумчиво (про себя):

"Да, современная токсикология шагнула вперед. Рецепты, которые достались мне от деда, уже не так эффективны..."

Существует три правила для здоровья ваших зубов:

1) Чистите их два раза в день

2) Посещайте стоматолога не реже двух раз в году

3) Не суйте нос не в свои дела

Лейтенaнт после пьянки утром проспaл.

У него звонит телефон.

Приятный женский голос:

- Товaрищ лейтенaнт, вы хотите сексa по телефону?

- Конечно, хочу!

- Тогдa соединяю вaс с комaндиром чaсти.