Улыбка до ушей: вечерние анекдоты 28 сентября
Курьезные анекдоты, которые сделают ваш вечер веселее.
Босс:
- Вы почему опоздали на работу?
Подчиненный:
- Я поздно вышел из дома...
- Почему же вы не вышли раньше?
- Уже было поздно выходить раньше...
Блондинка приходит в самолет, занимает место у окна.
К ней подходит мужчина и говорит:
- Девушка пройдите на свое место.
Блондинка отвечает:
- Мне и тут хорошо.
Мужчина:
- Ну тогда бери штурвал и взлетай.
Жена - мужу:
- Сегодня мою маму наконец-то выписывают из больницы после отравления.
Муж задумчиво (про себя):
"Да, современная токсикология шагнула вперед. Рецепты, которые достались мне от деда, уже не так эффективны..."
Существует три правила для здоровья ваших зубов:
1) Чистите их два раза в день
2) Посещайте стоматолога не реже двух раз в году
3) Не суйте нос не в свои дела
Улыбнитесь новому дню: утренние анекдоты 28 сентября
Лейтенaнт после пьянки утром проспaл.
У него звонит телефон.
Приятный женский голос:
- Товaрищ лейтенaнт, вы хотите сексa по телефону?
- Конечно, хочу!
- Тогдa соединяю вaс с комaндиром чaсти.