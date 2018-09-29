Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4536515-ulyibnites-utrennie-anekdotyi-29-sentyabrya.html
Улыбнитесь: утренние анекдоты 29 сентября
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05:58 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Забавные анекдоты для хорошего настроения.
Единственный минус отдыха за границей - это то, что я не могу его себе позволить.
Полиция создана следить за порядком, беспорядки ее не интересуют…
Лимит "доверия и терпения" исчерпан. Режим "всё по фигу" удачно активирован…
Вчера напились до потери памяти, а сисадмин - до потери паролей…
Улыбнитесь новому дню: утренние анекдоты 28 сентября
Решил Винни Пух приколоться над Пятачком и говорит:
- Пятачок, а я тебя вчера в ресторане видел.
- А я там был один?
- Нет, с гарниром!
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