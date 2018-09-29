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Улыбнитесь: утренние анекдоты 29 сентября

Смотрите фото (5)
05:58 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф

Забавные анекдоты для хорошего настроения.

Единственный минус отдыха за границей - это то, что я не могу его себе позволить.

 

Полиция создана следить за порядком, беспорядки ее не интересуют…

 

Лимит "доверия и терпения" исчерпан. Режим "всё по фигу" удачно активирован…

 

Вчера напились до потери памяти, а сисадмин - до потери паролей…

 

Улыбнитесь новому дню: утренние анекдоты 28 сентября

Решил Винни Пух приколоться над Пятачком и говорит:
- Пятачок, а я тебя вчера в ресторане видел.
- А я там был один?
- Нет, с гарниром!

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Все по теме:

29 сентября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Смешные картинки, Юмор.
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