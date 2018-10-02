Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4551624-vyi-budete-smeyatsya-vechernie-anekdotyi-2-oktyabrya.html
Вы будете смеяться: вечерние анекдоты 2 октября
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17:38 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Шикарное настроение на весь вечер создадут эти крутые анекдоты.
Сначала они говорят: "Забудьте все, чему Вас учили в школе!", а потом удивляются: "Вас что, этому в школе не учили?!"
Я понял, что моя жена водит машину лучше меня. Я на ручнике тронутся не могу, а она весь день проездила.
Занятия ерундой на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и бдительность в целом.
Фотожабы с жирненьким котом, который вас приободрит
На собеседовании:
— Сейчас мы можем платить вам сто пятьдесят долларов. Позже будем платить триста.
— Ну, тогда я попозже зайду.
— Дорогая, ты прекрасна, как эти цветы!
— А я думала, что я прекрасна, как золотой браслет.
— Нет. Ты прекрасна, как эти цветы.
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