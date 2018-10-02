Вы будете смеяться: вечерние анекдоты 2 октября

Сначала они говорят: "Забудьте все, чему Вас учили в школе!", а потом удивляются: "Вас что, этому в школе не учили?!"

Я понял, что моя жена водит машину лучше меня. Я на ручнике тронутся не могу, а она весь день проездила.

Занятия ерундой на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и бдительность в целом.

На собеседовании:

— Сейчас мы можем платить вам сто пятьдесят долларов. Позже будем платить триста.

— Ну, тогда я попозже зайду.

— Дорогая, ты прекрасна, как эти цветы!

— А я думала, что я прекрасна, как золотой браслет.

— Нет. Ты прекрасна, как эти цветы.