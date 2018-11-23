Убийственная доза смеха: утренние анекдоты 23 ноября

Начни свой день с улыбки!

Только у нас в день рождения тебя обязательно поздравит банк, в котором ты брал кредит, и вежливо напомнит, сколько ты должен заплатить в этом месяце и когда.

Как сообщает Гидрометцентр, на ближайшей неделе нас ждет аномальная погода - температура будет соответствовать климатической норме.

Не усложняйте мужчинам жизнь... Не задавайте им вопросов, на которые нельзя было бы просто кивнуть...

Опросы, проведенные в народе, выяснили: население в целом довольно, но люди затрудняются сформулировать, чем именно.

Маленькие хитрости.

Если вы начали учить свою малолетнюю дочь игре на фортепиано, у вас обязательно появится шанс купить соседнюю квартиру за полцены.