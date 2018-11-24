Веселое утро: прикольные анекдоты 24 ноября

Утро должно начинаться с улыбки!

- Клянетесь ли вы говорить правду, только правду и ничего, кроме правды?

- Клянусь, жирная женщина с усиками

Что-то меня напрягает этот бородатый мужик, который начал строить корабль у меня во дворе во время дождя…

На въезде в Одессу патрульный останавливает авто:

- Почему нарушаете?

- Ой, я вас умоляю! А вы таки будто не рады!

В провинциальных парикмахерских висят плакаты с такими прическами, за которые в провинциальном городе могут и убить.

Зашел в загсе в туалет. На окнах - решетки.

Все, гады, предусмотрели!..