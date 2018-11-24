Веселое утро: прикольные анекдоты 24 ноября

- Клянетесь ли вы говорить правду, только правду и ничего, кроме правды?
- Клянусь, жирная женщина с усиками
Что-то меня напрягает этот бородатый мужик, который начал строить корабль у меня во дворе во время дождя…
На въезде в Одессу патрульный останавливает авто:
- Почему нарушаете?
- Ой, я вас умоляю! А вы таки будто не рады!
В провинциальных парикмахерских висят плакаты с такими прическами, за которые в провинциальном городе могут и убить.
Зашел в загсе в туалет. На окнах - решетки.
Все, гады, предусмотрели!..