Скачать
Вторник, 27.11.2018
Военное положение в Украине: что происходит в областях
Военное положение в Украине: что происходит в областях
Появился полный список задержанных россиянами украинских моряков
Появился полный список задержанных россиянами украинских моряков
Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19: видео онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19: видео онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Рождественский пост 2018: что категорически запрещается делать
Рождественский пост 2018: что категорически запрещается делать

Позитив на весь вечер: вечерние анекдоты 27 ноября

Смотрите фото (5)
Позитив на весь вечер: вечерние анекдоты 27 ноября
16:36 Сегодня Телеграф

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение в этот холодный вечер.

В детстве Человека-паука часто наказывали и ставили в правый верхний угол.

Сегодня окончательно понял, что я взрослый и независимый.. Съел все конфеты, не боясь, что бабушка накажет...

Мне недавно сказали, что есть примета: нужно вынимать из чая ложку, а потом уже пить. Мол, неудача в любви будет.

То есть все эти годы мне мешала ложка?!

Повзрослел - это когда в "Простоквашино" тебя больше интересует не говорящий кот Матроскин, а то, как Дядя Федор сумел прожить без денег… 

 

Позитивное утро: утренние анекдоты 27 ноября

Светало. Потянулись домой первые мужья-сказочники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Смех, Утро, Позитив, Веселье, Приколы, Анекдоты, Вечерние анекдоты, Анекдоты на вечер, Вечерние анекдоты 27 ноября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине ввели военное положение: названы области
02 Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
03 Маникюр по знаку Зодиака: модные идеи дизайна ногтей (Фото)
04 Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)
05 Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Суд арестовал старшего матроса &quot;Никополя&quot;
Суд арестовал старшего матроса "Никополя"
Снегопады, шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
В Стамбуле заседает Синод по Томосу для Украины
В Стамбуле заседает Синод по Томосу для Украины
Зонд InSight прислал первый снимок с поверхности Марса
Зонд InSight прислал первый снимок с поверхности Марса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь