Позитив на весь вечер: вечерние анекдоты 27 ноября

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение в этот холодный вечер.

В детстве Человека-паука часто наказывали и ставили в правый верхний угол.

Сегодня окончательно понял, что я взрослый и независимый.. Съел все конфеты, не боясь, что бабушка накажет...

Мне недавно сказали, что есть примета: нужно вынимать из чая ложку, а потом уже пить. Мол, неудача в любви будет.

То есть все эти годы мне мешала ложка?!

Повзрослел - это когда в "Простоквашино" тебя больше интересует не говорящий кот Матроскин, а то, как Дядя Федор сумел прожить без денег…

Светало. Потянулись домой первые мужья-сказочники.