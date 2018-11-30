Заразный смех вам гарантирован: утренние анекдоты 30 ноября

Каждый мужчина знает, что абсолютно безопасного секса не существует, как бы далеко жена ни уехала.

На секс-бомбах не один брак подорвался.

Жена говорит: дашь ребенку вареное яйцо, но только белок. Желток он не ест. Блин, мой стик-дезодорант сожрал, мыло откусил и жевал, а вот желток, видите ли, он не ест!

Если вы купили элитные швейцарские часы без документов и коробки, а браслет немного в крови, то они могут быть и настоящие.

Можно ли назвать себя веселым человеком, если шутишь много, но про смерть?