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Пятница, 30.11.2018
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Заразный смех вам гарантирован: утренние анекдоты 30 ноября

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Заразный смех вам гарантирован: утренние анекдоты 30 ноября
06:17 Сегодня Телеграф

Каждый мужчина знает, что абсолютно безопасного секса не существует, как бы далеко жена ни уехала.

На секс-бомбах не один брак подорвался.

Жена говорит: дашь ребенку вареное яйцо, но только белок. Желток он не ест. Блин, мой стик-дезодорант сожрал, мыло откусил и жевал, а вот желток, видите ли, он не ест!

Если вы купили элитные швейцарские часы без документов и коробки, а браслет немного в крови, то они могут быть и настоящие.

Минута юмора: вечерние анекдоты 29 ноября

Можно ли назвать себя веселым человеком, если шутишь много, но про смерть?

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