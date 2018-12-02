Передозировка смехом: утренние анекдоты 2 декабря

Лучший муж - космонавт: зарплата большая, по полгода в командировке, а если возвращается, то вся страна знает.
Брак нужен для того, чтобы разделить на двоих проблемы, которых у одинокого человека просто не может быть.
- Доктор, что со мной?! Каждое утро, когда я смотрю в зеркало, меня подташнивает.
- Не знаю, голубчик… Но зрение у вас, похоже, нормальное.
Посмотреть бы в глаза тому, кто назвал декрет отпуском.
- Это ваша крыса тут бегала?
- Это не крыса, а карликовая такса!
- Кот сожрал - значит, крыса.