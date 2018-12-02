Передозировка смехом: утренние анекдоты 2 декабря

Веселые анекдоты помогут сделать ваш день хорошим с самого утра.

Лучший муж - космонавт: зарплата большая, по полгода в командировке, а если возвращается, то вся страна знает.

Брак нужен для того, чтобы разделить на двоих проблемы, которых у одинокого человека просто не может быть.

- Доктор, что со мной?! Каждое утро, когда я смотрю в зеркало, меня подташнивает.

- Не знаю, голубчик… Но зрение у вас, похоже, нормальное.

Посмотреть бы в глаза тому, кто назвал декрет отпуском.

- Это ваша крыса тут бегала?

- Это не крыса, а карликовая такса!

- Кот сожрал - значит, крыса.