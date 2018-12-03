Не переставай радоваться жизни: вечерние анекдоты 3 декабря

Нас всех хранит Господь. Только срок хранения у всех разный.
В любой час, в любое время года в общественном транспорте есть дедуля, который куда-то везет тяпку.
- Я ранимая, одухотворенная натура, люблю читать классику, ночным клубам предпочитаю театры, мечтаю о светлой и чистой любви.
- Короче, жирная. Понятно...
Новый священник спрашивает прихожанку:
- Как вам понравилась моя проповедь?
- Изумительно! Можно сказать, мы о грехе ничего не знали, пока вы к нам не приехали.
Наркоз дают, чтобы во время операции больные не дрались с хирургами.