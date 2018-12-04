Чтобы смех не прекращался: вечерние анекдоты 4 декабря

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот вторник.

- Открываю холодильник, а там боулинг.

- Это как?!

- Шаром покати.

Если бы она была мужчиной, сказали бы, что у нее есть характер, но она женщина, и поэтому ее называют стервой.

Селфи женщины: я симпатичная, и у меня браслетик, и новое платье, и у меня все классное: выкусите, стервы!

Селфи мужчины: был в лесу, поэтому на фото я в лесу.

И только когда Золотую Рыбку уже вываляли в муке, она согласилась вернуть бабке и новое корыто, и дворянство, и трон царский, и выполнить еще пару желаний.

Девушки, если у вас нет страшной подруги, задумайтесь...

Возможно, страшная подруга - это вы.