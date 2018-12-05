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Среда, 05.12.2018
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Веселое настроение - это легко: вечерние анекдоты 5 декабря

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Веселое настроение - это легко: вечерние анекдоты 5 декабря
15:57 Сегодня Телеграф

Подари себе минуты истинного расслабления и позитива!

Позвонил коммунальщикам и предупредил, что пришла зима. Пусть только попробуют потом сказать, что снег выпал внезапно.

Все же существует брак, который может сделать мужчину счастливым, - это замужество его дочери. 

Криворожские невесты настолько круты, что в конце свадьбы кидают через себя незамужним подружкам не букет, а неженатого мужика.

- Вот мне уже 30 лет, а чувствую себя как в 18!

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- Все так же без жилья, денег и работы...

Позитивное утро: прикольные анекдоты 5 декабря

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Анектоды, Вечерние анекдоты, Вечерние анекдоты 5 декабря, Анекдоты 5 декабря.
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