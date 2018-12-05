Веселое настроение - это легко: вечерние анекдоты 5 декабря

Подари себе минуты истинного расслабления и позитива!

Позвонил коммунальщикам и предупредил, что пришла зима. Пусть только попробуют потом сказать, что снег выпал внезапно.

Все же существует брак, который может сделать мужчину счастливым, - это замужество его дочери.

Криворожские невесты настолько круты, что в конце свадьбы кидают через себя незамужним подружкам не букет, а неженатого мужика.

- Вот мне уже 30 лет, а чувствую себя как в 18!

- Все так же бодр, энергичен и амбициозен?

- Все так же без жилья, денег и работы...

После праздника трудовик ставит пятерки тем, кто тише пилит.