Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 9 декабря

Веселая подборка забавных анекдотов для хорошего настроения.

Хозяйственные девочки не носят стринги, потому что из них получаются плохие тряпки.

Мы поняли, что наш сын буддист, когда из дома стали пропадать суета и страдания.

- А реклама-то, оказывается, работает?

- Как ты это понял?

- Вчера мы дали рекламу: "Нужен сторож на дачу". А ночью нас обокрали.

Даже в монастыре не все могут хранить обет молчания - кто-то должен и гвозди заколачивать.

- Олег, должен вам сказать, что вы незаменимый работник!

- В каком смысле?

- Когда мы вас уволим, вас не надо будет никем заменять.