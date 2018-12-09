Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 9 декабря

Хозяйственные девочки не носят стринги, потому что из них получаются плохие тряпки.
Мы поняли, что наш сын буддист, когда из дома стали пропадать суета и страдания.
- А реклама-то, оказывается, работает?
- Как ты это понял?
- Вчера мы дали рекламу: "Нужен сторож на дачу". А ночью нас обокрали.
Даже в монастыре не все могут хранить обет молчания - кто-то должен и гвозди заколачивать.
- Олег, должен вам сказать, что вы незаменимый работник!
- В каком смысле?
- Когда мы вас уволим, вас не надо будет никем заменять.