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Начинаем день с улыбки и веселья: забавные анекдоты 10 декабря

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Начинаем день с улыбки и веселья: забавные анекдоты 10 декабря
05:54 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты помогут сделать ваш день хорошим с самого утра.

- Здравствуйте, это клуб людей с резкими перепадами настроения? 

- Да, рады вас приветствовать отсюда на хрен.

- Здравствуйте, доктор. Я к вам.

- Раздевайтесь!.. Разделись?

- Да!

- Одевайтесь.

- А как же...

- Все нормально. Слух в порядке.

Социальная группа "Учителя Географии" оскорбляет чувства социальной группы "Свидетели Плоской Земли".

Разговаривают две женщины:

- Вот у тебя муж - моряк дальнего плавания, ты его видишь неделю в году, как ты терпишь?

- Неделю-то?..

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Аптека - беспринципное заведение, где одновременно продают средства как для продления жизни, так и для ее предотвращения.

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Смех, Юмор, Веселье, Приколы, Анекдоты, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Утренние анекдоты 10 декабря.
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