Начинаем день с улыбки и веселья: забавные анекдоты 10 декабря

Веселые анекдоты помогут сделать ваш день хорошим с самого утра.

- Здравствуйте, это клуб людей с резкими перепадами настроения?

- Да, рады вас приветствовать отсюда на хрен.

- Здравствуйте, доктор. Я к вам.

- Раздевайтесь!.. Разделись?

- Да!

- Одевайтесь.

- А как же...

- Все нормально. Слух в порядке.

Социальная группа "Учителя Географии" оскорбляет чувства социальной группы "Свидетели Плоской Земли".

Разговаривают две женщины:

- Вот у тебя муж - моряк дальнего плавания, ты его видишь неделю в году, как ты терпишь?

- Неделю-то?..

Аптека - беспринципное заведение, где одновременно продают средства как для продления жизни, так и для ее предотвращения.