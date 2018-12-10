Начинаем день с улыбки и веселья: забавные анекдоты 10 декабря

- Здравствуйте, это клуб людей с резкими перепадами настроения?
- Да, рады вас приветствовать отсюда на хрен.
- Здравствуйте, доктор. Я к вам.
- Раздевайтесь!.. Разделись?
- Да!
- Одевайтесь.
- А как же...
- Все нормально. Слух в порядке.
Социальная группа "Учителя Географии" оскорбляет чувства социальной группы "Свидетели Плоской Земли".
Разговаривают две женщины:
- Вот у тебя муж - моряк дальнего плавания, ты его видишь неделю в году, как ты терпишь?
- Неделю-то?..
Аптека - беспринципное заведение, где одновременно продают средства как для продления жизни, так и для ее предотвращения.