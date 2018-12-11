Смех продлевает жизнь: вечерние анекдоты 11 декабря

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Надписи в подъезде подсказали родителям Нади, что у нее все-таки есть мальчик, и притом не один.

Прибавили к зарплате 30%. Теперь не понимаю, куда деваются деньги, ровно на 30% больше.

Во время заседания суда из-за назойливой мухи судья молотком то открывал, то закрывал дело Иванова.

Люди так удивляются кошачьей любви к коробкам, а сами много лет копят, чтобы купить свою в новостройке. Все любят коробки.

Когда на телевидении сократили штат, режиссер монтажа Сидоров устроился в больницу. Там по многолетней привычке он вырезал у пациентов слабые и неинтересные места.