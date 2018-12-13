Чтобы смех не прекращался: вечерние анекдоты 13 декабря

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот четверг.

Я разношу по подъездам бесплатные газеты, обеспечивая тем самым пенсионеров программой телепередач на следующую неделю. При знакомствах с девушками представляюсь просто: специалист по программному обеспечению.

Если вы не можете заснуть, включите рингтон будильника. Мозг подумает, что уже пора на работу, и сразу захочет спать.

- Здравствуйте, это вам из СБУ звонят.

- Я знаю.

- Откуда?

- Вы мне на выключенный мобильник дозвонились.

Если вы проснулись утром и у вас есть ощущение, что вы проспали на работу, то подремлите еще часок, чтобы ощущение переросло в уверенность.

Говорите, деньги не пахнут. Ха! Это у вас кошелек с баксами в дырку деревенского сортира не падал!