Посмейтесь от души: веселые утренние анекдоты 16 декабря

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

Отбивные получились просто изумительные... И все это благодаря мужу, который взбесил меня с утра...

- Забудь все, чему тебя учили в институте! Здесь тебе это не пригодится.

- Я не учился в институте.

- Тогда вы нам не подходите: нам нужны специалисты только с высшим образованием.

- Петров! Ты почему не пишешь? Ручку дома забыл? А голову ты не забыл? А! Вижу. Не забыл. Положи обратно в пакет.

Чудо-диета - жрем все подряд и надеемся на чудо.

- Можно сегодня уйти с работы на несколько минут раньше?

- На сколько?

- На 480 минут...