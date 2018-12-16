Посмейтесь от души: веселые утренние анекдоты 16 декабря

Отбивные получились просто изумительные... И все это благодаря мужу, который взбесил меня с утра...
- Забудь все, чему тебя учили в институте! Здесь тебе это не пригодится.
- Я не учился в институте.
- Тогда вы нам не подходите: нам нужны специалисты только с высшим образованием.
- Петров! Ты почему не пишешь? Ручку дома забыл? А голову ты не забыл? А! Вижу. Не забыл. Положи обратно в пакет.
Чудо-диета - жрем все подряд и надеемся на чудо.
- Можно сегодня уйти с работы на несколько минут раньше?
- На сколько?
- На 480 минут...