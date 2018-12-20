Перестаньте скучать: вечерние анекдоты 20 декабря

Мудрость приходит с годами.
Но иногда годы приходят сами.
Если ты весишь 100 кг на Земле, то на Марсе это всего 38 кг. Ты не толстый,
ты просто не на той планете.
- Скажите, из чего делается ваше блюдо цыпленок а-ля Пежо?
- Из цыпленка, которого сегодня утром раздавил наш директор.
Муж вернувшись с работы, разгневанно кричит на жену:
— Обед опять не готов! Я голоден, как волк…
Иду в ресторан!
— Подожди пять минут! — просит жена.
— Что же ты успеешь приготовить за это время?
— Ничего! Я переоденусь и пойду с тобой!
Моя девушка такая худая, что меня с ней в рестораны не пускают...
- Почему?
- Говорят, что с велосипедом нельзя!