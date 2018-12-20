Перестаньте скучать: вечерние анекдоты 20 декабря

Забавные анекдоты, которые зарядит вас хорошим настроением.

Мудрость приходит с годами.

Но иногда годы приходят сами.

Если ты весишь 100 кг на Земле, то на Марсе это всего 38 кг. Ты не толстый,

ты просто не на той планете.

- Скажите, из чего делается ваше блюдо цыпленок а-ля Пежо?

- Из цыпленка, которого сегодня утром раздавил наш директор.

Муж вернувшись с работы, разгневанно кричит на жену:

— Обед опять не готов! Я голоден, как волк…

Иду в ресторан!

— Подожди пять минут! — просит жена.

— Что же ты успеешь приготовить за это время?

— Ничего! Я переоденусь и пойду с тобой!

Моя девушка такая худая, что меня с ней в рестораны не пускают...

- Почему?

- Говорят, что с велосипедом нельзя!