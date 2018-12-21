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Пятница, 21.12.2018
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Прежде всего - позитив: вечерние анекдоты 21 декабря

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Прежде всего - позитив: вечерние анекдоты 21 декабря
15:37 Сегодня Телеграф

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

Великий Эйнштейн первым понял, что время течет неодинаково. Хотя все чувствовали, что трудовая неделя - это одно, а недельный запой - это другое.

Я годами вырабатывал плохую репутацию, мерзкий характер, был жесток, все меня ненавидели... И тут вдруг появилась какая-то баба - и все... я - зая.

- Давай поговорим на эротическую тему.

- Давай.

- Ты сейчас в чем?

- В комнате... Я медленно снимаю комнату за 10 000 в месяц...

Муж выкладывает из домашнего бара все спиртные напитки и аккуратненько складывает все в спортивную сумку. Жена его спрашивает:

- Коля, на фиг нам столько? Мы ведь только на два дня на дачу едем!

- Это не мы, Люся, на два дня на дачу едем... Это наш сын дома на два дня остается!

Веселая пятница: утренние анекдоты 21 декабря

- Дорогая, я хочу попробовать что-нибудь новое в постели!

- Так, бери пододеяльник!

- Зачем?

- Будешь пробовать новое! Сейчас научу, как его менять!

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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Анекдоты, Вечерние анекдоты, Анекдоты 21 декабря.
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