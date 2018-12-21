Прежде всего - позитив: вечерние анекдоты 21 декабря

Великий Эйнштейн первым понял, что время течет неодинаково. Хотя все чувствовали, что трудовая неделя - это одно, а недельный запой - это другое.
Я годами вырабатывал плохую репутацию, мерзкий характер, был жесток, все меня ненавидели... И тут вдруг появилась какая-то баба - и все... я - зая.
- Давай поговорим на эротическую тему.
- Давай.
- Ты сейчас в чем?
- В комнате... Я медленно снимаю комнату за 10 000 в месяц...
Муж выкладывает из домашнего бара все спиртные напитки и аккуратненько складывает все в спортивную сумку. Жена его спрашивает:
- Коля, на фиг нам столько? Мы ведь только на два дня на дачу едем!
- Это не мы, Люся, на два дня на дачу едем... Это наш сын дома на два дня остается!
- Дорогая, я хочу попробовать что-нибудь новое в постели!
- Так, бери пододеяльник!
- Зачем?
- Будешь пробовать новое! Сейчас научу, как его менять!