Зимний луч позитива и тепла в ваш дом: утренние анекдоты 24 декабря

Интеллигентный мясник, перед тем как заколоть свинью, читал ей Книгу Бытия и рассказывал о преимуществах загробной жизни.
Объявление в газете "Вечерняя Одесса":
"Сниму комнату с мужем на 1 - 2 года".
Когда Серега узнал, что Нюрка все еще ждет его из армии, он пошел в контрактники.
Если долго всматриваться в бездну, то к вам подойдет консультант и спросит: "Вам что-нибудь подсказать?"
- У меня для вас не очень хорошая новость. Печень у вас здоровая.
- Доктор, а что же в этом плохого?
- Я о размерах говорю...