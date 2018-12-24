Зимний луч позитива и тепла в ваш дом: утренние анекдоты 24 декабря

Смешные анекдоты помогут сделать ваш день хорошим с самого утра.

Интеллигентный мясник, перед тем как заколоть свинью, читал ей Книгу Бытия и рассказывал о преимуществах загробной жизни.

Объявление в газете "Вечерняя Одесса":

"Сниму комнату с мужем на 1 - 2 года".

Когда Серега узнал, что Нюрка все еще ждет его из армии, он пошел в контрактники.

Если долго всматриваться в бездну, то к вам подойдет консультант и спросит: "Вам что-нибудь подсказать?"

- У меня для вас не очень хорошая новость. Печень у вас здоровая.

- Доктор, а что же в этом плохого?

- Я о размерах говорю...