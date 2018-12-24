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Понедельник, 24.12.2018
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Зимний луч позитива и тепла в ваш дом: утренние анекдоты 24 декабря

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Зимний луч позитива и тепла в ваш дом: утренние анекдоты 24 декабря
05:56 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Телеграф

Смешные анекдоты помогут сделать ваш день хорошим с самого утра.

Интеллигентный мясник, перед тем как заколоть свинью, читал ей Книгу Бытия и рассказывал о преимуществах загробной жизни.

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Смех, Настроение, Подборка, Юмор, Курьез, Прикол, Анекдоты, 24 декабря, Утренние анекдоты, Утренние анекдоты 24 декабря.
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