Только позитив и отличное настроение: вечерние анекдоты 23 декабря

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

- Дорогой, не мог бы ты поговорить со своим отцом? Уже целый год после нашей свадьбы он живет у нас... Может быть, он на неделю-другую съездит в санаторий или куда-нибудь к морю?

- Прости, дорогая, но я все это время был уверен, что это твой отец...

Брать собаку лучше всего из приюта МВД. Вы это поймете после первого найденного ею на прогулке пакетика марихуаны.

Как быстро растут дети, еще недавно смотрели с ними мультики, а теперь они выросли, приходится смотреть мультики одному!

Не злитесь, если ваш малыш разбудил вас криком в 3 часа ночи! Скоро вы будете рады, что он вообще в это время дома!

Больной начал что-то подозревать, когда врач стал примерять его ботинки.