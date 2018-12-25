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Веселое настроение: вечерние анекдоты 25 декабря

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Веселое настроение: вечерние анекдоты 25 декабря
16:22 Сегодня Телеграф

Подборка курьезных анекдотов, чтобы поднять себе настроение вечером.

- Как хочется веселья, вина, безумного секса! Девочки, вызывайте такси!
- Катя, ты сильно переоцениваешь таксистов...

Вот в чем прелесть мобильного телефона: ты еще и до работы не добрался, а утро уже испорчено.

Теща попросила купить ей что-нибудь из морепродуктов, чтобы порадовать себя деликатесом. Купил ей пачку морской соли - пусть наслаждается.

Учительница зоологии на уроке в элитной школе для детей олигархов так и не смогла доказать, что ягуар - это животное.

 

Безумное начало дня: утренние анекдоты 25 декабря

- У тебя жена такая маленькая, такая миниатюрненькая!
- Да, взял поменьше. Из всех зол выбирают наименьшее.

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Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Приколы, Анекдоты.
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