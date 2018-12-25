Веселое настроение: вечерние анекдоты 25 декабря

- Как хочется веселья, вина, безумного секса! Девочки, вызывайте такси!
- Катя, ты сильно переоцениваешь таксистов...
Вот в чем прелесть мобильного телефона: ты еще и до работы не добрался, а утро уже испорчено.
Теща попросила купить ей что-нибудь из морепродуктов, чтобы порадовать себя деликатесом. Купил ей пачку морской соли - пусть наслаждается.
Учительница зоологии на уроке в элитной школе для детей олигархов так и не смогла доказать, что ягуар - это животное.
- У тебя жена такая маленькая, такая миниатюрненькая!
- Да, взял поменьше. Из всех зол выбирают наименьшее.