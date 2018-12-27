Не смейте унывать: вечерние анекдоты 27 декабря

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот четверг.

- Серега, чего ты так долго с женой говорил?

- Ты, Колян, не представляешь, какая она тупая! Я на нее так орал! Матерился на всю улицу. Ко мне даже рабочие подошли, спросили, куда щебень разгружать, думали, что я прораб.

Почему блондинки, когда пьют таблетки, пищат?

Потому что на упаковке написано: "После приема пищи".

Когда я вижу имена влюбленных, вырезанные на стволе дерева, я не умиляюсь, а удивляюсь, что люди берут на свидания нож.

Большинство пищевых отравлений начинается со слов: "Да что ему в холодильнике будет?!"

- А вот я абсолютно уверен, что нет двух человек, одинаково мыслящих!

- Вы бы не говорили так, если бы видели подарки, которые я получил на день рождения.