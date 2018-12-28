Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 28 декабря

Прикольные анекдоты для наших любимых юмористов.

В словах "сабля", "гребля" и "оглобля" чувствуется некая досада...

- А правда ли, что все войны на земле из-за женщин?

- Конечно. Нарожали дураков!

С постоянным ростом алиментов от бывшего мужа у Веры начала закрадываться мысль, что, может быть, бывший не такой уж алкаш и придурок…

- Евсей, сыночек, тебя в садике не дразнят?

- А кто будет дразнить, мама? Никифор? Евстафий? Порфирий? Акакий?

- Если тебя волнует, что тест показал одну полоску...

- Отлично! То есть ты у меня просто толстая и все, да?